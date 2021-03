Wingsuit : orphelin de son "frère" de vol, Fred Fugen perpétue l'héritage des Soul Flyers

"Je me suis mis en tête d’aller au bout de tous les projets qu’on avait envie de faire avec Vince. Pour lui rendre hommage, pour nous, pour lui, pour ce qu’on représentait à deux", confie-t-il au micro de TF1. Pendant près de 17 ans, les deux hommes ont fait vibrer des millions d’internautes à coups de vidéos toutes plus impressionnantes les unes que les unes, s’élançant de la plus haute tour du monde, la Burj Khalifa à Dubaï, ou entrant dans un avion en plein vol.

On est allés 1.000 fois plus loin que ce qu’on aurait pu imaginer.

On est allés 1.000 fois plus loin que ce qu’on aurait pu imaginer. - Fred Fugen, membre des Soul Flyers.

Des exploits réalisés après des heures d’entraînement, comme l’explique Fred Fugen : "On a pu s’entraîner pendant six mois, parfois un an, deux ans, pour arriver à faire un saut qui va durer une minute, peut-être moins. Ce qui nous excitait vachement, c’était de pouvoir créer un entraînement pour quelque chose qui n’a jamais été fait." Des performances qui ne se réalisent pas sans peur : "C’est évident qu’à chaque saut, on a conscience du risque et on le prend en compte. Cela créé aussi une certaine peur, mais cette petite peur et cette notion du risque créé surtout une concentration."

Pour Fred Fugen, voler a toujours été "un rêve de gosse" : "J’ai eu l’occasion de faire mon premier saut à l’âge de 10 ans, en tandem avec mon père. J’ai adoré et j’ai toujours voulu continuer après ça." Il y a quelques jours, le quarantenaire continuait de vivre son rêve, dévalant à sa manière, en wingsuit, l’une des pistes de ski les plus connues au monde à Val-d’Isère. Non sans nostalgie : "Ce que l’on a vécu pendant toutes ces années, c’est quand même complètement taré. On est allés 1.000 fois plus loin que ce qu’on aurait pu imaginer."