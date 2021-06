Euro : combien ça coûte d’aller supporter les Bleus à Bucarest ?

Il ne fallait pas perdre une minute. Dès jeudi midi, au lendemain du match nul entre la France et le Portugal, les premières places pour France-Suisse ont été mises en vente. "J'attends la confirmation, mais normalement ça devrait être bon", se réjouit Cécile, une jeune supportrice des Bleus. Avec une amie, elle a décidé de parcourir l'Europe dans un van. L'objectif du jour : relier Budapest, en Hongrie, à Bucarest, en Roumanie. Et le programme n'est pas de tout repos quand on s'attelle à suivre l’équipe de France. "On va finir de visiter Budapest et on va se reposer surtout, car on a encore neuf heures de route", dit-elle au JT de 20H de TF1.