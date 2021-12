Violences dans les stades : dans une tribune, Dimitri Payet interpelle les instances qui "n'assument pas un peu plus leurs responsabilité"

Dans cette tribune, il écrit : "J'ai été autant blessé par la bouteille que par l'impression d'être le responsable des violences et de l'arrêt du match, a-t-il expliqué. Je dis stop ! Y en a marre. J'en ai marre que chacun mette son grain de sel sans apporter le début d'une solution. Désolé, mais il faut le dire, ce n'est pas le préfet qui se trouve sur le terrain, ni le procureur, ni le délégué de la Ligue, ni les présidents de Nice, de Lyon ou de Marseille."

Le Réunionnais tacle du même coup les instances professionnelles pour leur manque de prises de position, selon lui, à la veille d'une réunion interministérielle sur la violence dans les stades, ce jeudi 16 décembre.

"Je suis surpris que les acteurs - le gouvernement, la Ligue, les clubs - n'assument pas un peu plus leurs responsabilités, continue-t-il. C'est une forme de démission collective insupportable. Les joueurs, c'est nous, si on ne se sent pas protégés, on ne peut pas jouer."