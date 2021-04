Violences sexuelles dans le sport : 445 personnes mises en cause depuis un an

À l’occasion de la deuxième convention nationale de prévention des violences dans le sport ce vendredi, la ministre chargée des Sports Roxana Maracineanu a indiqué que près de 445 personnes avaient été mises en cause à ce jour via des signalements remontés à la cellule dédiée aux violences sexuelles dans le sport. "Depuis un an, 407 affaires ont été traitées ou sont en cours de traitement par la cellule mettant en cause 445 personnes", a-t-elle dit.

Un premier état des lieux détaillé établi à la mi-février décomptait 387 signalements et 421 personnes mises en cause dont 245 éducateurs professionnels ou bénévoles (188 et 57 respectivement). La déléguée ministérielle chargée des violences sexuelles dans le sport, Fabienne Bourdais, a précisé vendredi que "48 fédérations sportives" étaient concernées et 12 "concentrent 66% des affaires".