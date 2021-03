Le Vendée Globe de Sam Davies : "Je me suis vue arrêter la voile"

Deux semaines après avoir rentré son bateau au port, c'est une Samantha Davies fatiguée, mais contente d'être de retour sur la terre ferme, auprès des siens, que LCI a retrouvée. La skippeuse d'Initiatives-Cœur nous a refait le film de sa course, évoquant les montagneuses russes émotionnelles qu'elle a affrontées. "Ce Vendée Globe reste le plus dur, celui où j'ai traversé le plus d'émotions", nous a-t-elle confié. Au point d'avoir eu peur pour sa vie et, même, pensé à tout arrêter.

Une Odyssée de 110 jours en mer. Poussée à l'abandon, le 5 décembre, après avoir subi une avarie de quille, Samantha Davies a franchi la ligne d'arrivée du Vendée Globe vendredi 26 février, bouclant son tour du monde hors course. Blessée aux côtes et aux cervicales, elle s'était déroutée vers Le Cap, en Afrique du Sud, pour se mettre à l'abri et évaluer les dégâts. Devant l'ampleur des travaux à réaliser, la navigatrice britannique avait officialisé son abandon, le deuxième en trois participations après avoir démâté en 2012. Dotée d'un mental et d'une force de caractère à toute épreuve, "Sam" était repartie pour remplir l'autre objectif qu'elle s'était fixée : collecter de l'argent pour son sponsor Initiatives-Cœur, qui œuvre pour sauver des enfants.

Dans ma tête, il y avait un mélange d'émotions. J'étais triste de ne pas avoir fait un résultat. Je suis une compétitrice. Je vise les performances, j'adore ça. Je me suis demandée, si je méritais vraiment toute cette attention. Ensuite, j'ai compris : on a fait quelque chose de grand. Pas seulement moi. Je pense à toutes les personnes qui ont permis que le bateau puisse repartir de Cape Town. Quand j'ai eu ma collision dans le sud de l'Afrique, l'équipe a réussi à sauter dans des avions pour me venir en aide. Ils ont bossé 24h/24 pendant huit jours. Ça nous a fédérés, ça nous a soudés plus que jamais, comme une vraie famille. D'ailleurs, je pense que les gens l'ont ressenti. On a sauvé plus d'enfants hors course, que si j'avais fini classée.

Il est coutume de dire que lorsqu'on participe à un Vendée Globe, "on sait qu'on part, mais on ne sait pas ce qu'on va vivre". Malgré votre expérience, vous attendiez-vous à un tour du monde aussi éprouvant ?

Quand je prends le départ d'une course, j'ai pour habitude de ne rien attendre. En tout cas, j'essaie de garder l'esprit ouvert. Chaque course, chaque tour du monde que j'ai pu faire, comme le trophée Jules-Verne ou la Volvo Ocean Race, m'a enseignée qu'on ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Si on cherche à imaginer les choses, soit on est déçu, soit on se fait piéger. Il faut partir dans l'inconnu. C'est d'ailleurs ce qui fait partie de la magie de la course. Ce Vendée Globe reste toutefois le plus dur, celui où j'ai traversé le plus d'émotions. J'ai même dit que j'allais arrêter la voile. C'est la première fois que ça m'arrive.

Arrêter la voile, c'est ce que vous vous êtes dit après votre avarie dans l'océan Indien ?

Quand j'ai eu la collision, j'ai d'abord eu peur de perdre le bateau. Je me souviens qu'Alex Thomson (Hugo Boss) avait dû larguer sa quille suite à un choc avec un ofni (objet flottant non identifié, ndlr). Si je l'avais perdue, dans les conditions dantesques des mers du Sud, je ne suis pas certaine que j'aurais pu le sauver. J'ai aussi eu peur pour moi. Je me suis cassée les côtes, mais ça aurait pu être plus grave. J'ai une amie qui a eu un accident similaire, elle a fini avec un traumatisme crânien. Quand j'ai tapé, je me suis dit que c'était fini, que tous nos efforts étaient réduits à néant. Tout ça dans un crash, où je n'y étais pour rien. Je me suis vue arrêter la voile, prendre la retraite et me contenter de mener la vie d'une femme de marin, qui va chercher à l'école son enfant tous les midis. Ça m'a traversé l'esprit, mais ça n'a pas duré longtemps. (rires)