À bord d'un des trimarans les plus rapides du monde : "Un peu comme dans un dragster mais sur la mer"

Il n'a fallu qu'une douzaine d'heures pour rallier la Corse au continent, et pourtant, on a navigué contre le Mistral. On est arrivé à 23h30 à La Ciotat, en provenance d'Ajaccio. C'est aussi vite que certains ferries qui effectuent la traversée. À bord du Maxi-trimaran Banque Populaire XI, un mastodonte de carbone de 32 mètres de long, 23 mètres de large, alors que l'on navigue à 23, 24 nœuds, presque une impression de confort et un sentiment de sérénité.

À l'abri, presque au sec dans le cockpit, le skippeur Armel Le Cléac'h barre, Ronan Lucas, le directeur du Team Banque Populaire et quatre équipiers s'activent au cours de cette navigation. Chacun s'attache à mettre au point les réglages subtils, techniques. Dans la complexité des systèmes, on n'est en effet pas loin de la minutie et l'expertise qui peuvent être exigées pour une navette spatiale.