Zinédine Zidane quitte le Real Madrid

Élu meilleur joueur du monde, il a aussi été élu meilleur entraîneur du monde. Quelques jours après avoir remporté sa troisième Ligue des champions d'affilée sur le banc du Real Madrid, Zinédine Zidane a donné une conférence de presse. Et à la surprise générale, il a annoncé son départ du club espagnol. Quelles en sont les raisons ? S'engagera-t-il dans un autre club ?



