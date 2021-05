Zidane va quitter le Real Madrid, selon la presse espagnole

Sa décision serait prise : selon des médias espagnols, Zinédine Zidane a annoncé ce mercredi 26 mai au Real Madrid et à ses joueurs qu’il quittait son poste d’entraîneur. "La décision est définitive et l'entraîneur français l'a communiquée ce mercredi aux dirigeants du club et à l'équipe", écrit ainsi sur son site internet le quotidien sportif As, sous le titre "Zidane quitte le Real", sans préciser ses sources.

Marca, l'autre grand journal sportif basé dans la capitale espagnole, titre dans le même sens en s'appuyant sur une information révélée par le journaliste italien Fabrizio Romano sur son compte Twitter, qui a écrit : "Le Real Madrid et

Zinedine Zidane publieront tous deux une déclaration officielle dans les heures / jours à venir pour annoncer qu'ils se séparent. Zidane part à 100%".