1,8 million de téléspectateurs : le grand retour (réussi) du "Burger Quiz" sur TMC

MIAMS - Seize ans après sa disparition des écrans lors de sa seule et unique saison, le jeu culte "Burger Quiz" était de retour ce soir, sur TMC. Les équipes ketchup et mayo, les nuggets, le burger de la mort et "la lumière qui fait peur"... Bref, tout y était ! Et l'audience était au rendez-vous, avec 1.8 millions de téléspectateurs.