3 bonnes raisons de regarder ''Astérix et Obélix contre César'' ce soir sur TF1

En 1999, sort Astérix et Obélix contre César. Au casting, on retrouve Christian Clavier et surtout, le génialissime (dans ce rôle) Gérard Depardieu. Avec 9 millions de spectateurs en France, le film est le succès de l'année. C'est certainement ce qui poussa les producteurs à faire des Gaulois des héros récurrent dans nos cinémas. C'est ainsi qu'on suivit Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre en 2002 (le meilleur de tous), Astérix aux Jeux olympiques, en 2008 et enfin, Astérix et Obélix : au service de sa majesté sorti en 2012. Ce dernier est celui qui a rassemblé le moins de spectateurs au cinéma avec seulement 4 millions contre 14 pour le second volet d'Alain Chabat.