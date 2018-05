L’actrice Asia Argento devient jurée du télécrochet "X-Factor" en Italie

Sept mois plus tard, la fille de la légende du cinéma d'épouvante Dario Argento a décidé de tourner la page. Et de revenir en Italie pour participer en tant que jurée à la version locale du télécrochet "X-Factor" sur la chaîne SKy, produite par Fremantle. A ses côtés, les téléspectateurs retrouveront le rappeur Fedez et deux pontes de l’industrie musicale italienne, Mara Maionchi et Manuel Agnelli.





Asia Argento, 42 ans, connaît bien le petit monde de la télé puisqu’elle a déjà officié en tant que jurée dans l’émission "Forte Forte Forte", en 2015, avant de participer l’année suivante à "Danse avec les stars" sur la RAI. Elle vient par ailleurs de réaliser pour CNN un épisode de "Parts Unknown", l’émission de voyage culinaire de son compagnon, le chef américain Anthony Bourdain.