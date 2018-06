Après Victoria Abril, Philippe Lellouche quitte à son tour la série "Clem" sur TF1

Un départ en appelle un autre. Lundi soir, Victoria Abril annonçait son départ de "Clem", à la grande surprise des fans de la série de TF1. "Malheureusement mon personnage disparaît de la série", annonçait l’interprète de Caroline sur Instagram. Ce mercredi matin, c’est Philippe Lellouche, qui incarne Xavier, son compagnon à l’écran, de révéler qu’il ne participera pas non plus à la prochaine saison. "Puisque beaucoup d’entre vous me posent la question, alors voilà oui, tout comme ma chère et tendre Victoria Abril, j’arrête de tourner Clem", a-t-il écrit sur Twitter.