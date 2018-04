Face aux accusations de racisme, un personnage des "Simpson" pourrait changer de voix

Directement concerné, Hank Azaria, 53 ans, réagit en mars dernier dans une interview accordée au site people TMZ. "Je pense que 'The Problem With Apu' pointe des choses vraiment intéressantes et nous donne des pistes de réflexion, expliquait-il. Si quelqu’un s’est senti blessé ou offensé par Apu, ou par n’importe quel personnage et sa voix, c’est vraiment bouleversant."





La réponse des créateurs de la série se fera encore attendre. Et interviendra début avril sous forme de fiction dans l’épisode 15 de la saison 29, "No Good Read Goes Unpunished" ("Aucune bonne lecture ne reste impunie", en VF). Alors qu’elle a retrouvé le livre préféré de son enfance, "La Princesse dans le jardin", Marge Simpson réalise qu’il est plus raciste que dans ses souvenirs. "Qu’est-ce que je suis censée faire ?", demande-t-elle à sa fille Lisa.





"C’est difficile à dire", réagit la petite fille en s’adressant à la caméra. "Quelque chose que l’on a applaudi il y a des décennies et qui paraissait inoffensif est maintenant politiquement incorrect. Que pouvez-vous faire?", conclut-elle en regardant une photo d’Apu posée sur sa table de chevet. Fin de l'histoire ?