"Arrêtons de nous juger les unes les autres" : les mots très forts de Maïwenn dans "Stupéfiant"

C’est l’une des réalisatrices les plus talentueuses de sa génération. L’une des plus insaisissables aussi. A la demande de Léa Salamé, Maïwenn a accepté de s’exprimer pour la première fois sur la libération de la parole de nombreuses femmes, suites aux révélations de l’affaire Weinstein. Des propos à découvrir ce lundi soir, à 23h30, dans le magazine culturel "Stupéfiant" sur France 2. Et dont la chaîne dévoile de larges extraits sur Twitter.





Au lieu d’une interview classique, la jeune femme a préféré lire un texte qui devrait beaucoup faire parler, quelques jours après la publication de la tribune sur la "liberté d’importuner", signée dans Le Monde par 100 femmes, dont Catherine Deneuve, Brigitte Lahaie et Catherine Millet. Et qui leur a valu de vives critiques de la part d'associations féministes, dans les médias et les réseaux sociaux.