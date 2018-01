Blague sur les femmes battues : Bruno Guillon prend la place de Tex dans "Les Z’amours"

Le 14 décembre dernier, Tex avait été mis à la porte de ce jeu dans lequel des couples s’affrontent autour de questions liées à leur intimité, suite à une blague sur les femmes battues, lors d’une émission diffusée le 30 novembre sur C8. "Les gars, vous savez ce qu’on dit à une femme qui a déjà les deux yeux au beurre noir? Elle est terrible celle-là... On ne lui dit plus rien, on vient déjà de lui expliquer deux fois !", avait-il lancé.