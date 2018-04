Burger Quiz fait son retour : à quoi va ressembler la nouvelle formule de l'émission culte ?

On regardera avec appétit le casting 5 étoiles concocté par Alain Chabat : Jean-Paul Rouve, Gérard Darmon, Audrey Tautou et Bigflo & Oli sont annoncés. Dans un trailer, diffusé le 13 avril, on peut admirer le décor et les invités de marque qui vont animer la saison : les acteurs Pierre Niney et Pio Marmai ou encore les rappeurs toulousains Big Flo et Oli, pour ne citer qu'eux.