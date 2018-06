Camille Combal présentera la saison 9 de "Danse avec les stars" sur TF1... mais pas seulement

Ses chroniques déjantées ont fait le bonheur des téléspectateurs de "Touche pas à mon poste". Après six ans de bons et loyaux services aux côtés de Cyril Hanouna, Camille Combal quitte C8 et rejoint le groupe de TF1. Il animera la saison 9 de "Danse avec les stars" sur TF1, qui sera diffusée à l’automne prochain.