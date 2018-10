"Danse avec les stars 9" : qui est vraiment Héloïse Martin, l'héroïne de la comédie "Tamara" ?

La comédienne pourra compter sur les conseils de son collègue et ami, qui avait remporté haut la main la cinquième édition du concours de danse de TF1 avec Denitsa Ikonomova. "Très heureuse de participer à cette aventure. Hâte hâte hâte", a-t-elle simplement commenté sur son compte Instagram.





Elle rejoint deux autres acteurs (Pamela Anderson et Clément Rémiens), deux anciens sportifs de haut niveau (Basile Boli et Vincent Moscato) et un humoriste (Jeanfi Janssens). Ce dernier pourrait bien apporter une touche de modernité dans l'émission en optant pour un partenaire masculin. Affaire à suivre...