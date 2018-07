Danse avec les stars : Pamela Anderson au casting de la prochaine saison

Une des dernières ne fut pas la plus discrète, puisqu'elle avait posé devant les arènes de Nîmes, munie d'un panneau "Non aux corridas". Végétarienne convaincue, elle avait également participé à une campagne anti-spéciste en 2015 où on la voyait, posant en maillot de bain, son corps délimité en pointillés "mettant en évidence que les humains et animaux sont composés des mêmes parties du corps". Elle est également engagée dans la défense des victimes de violences sexuelles et de trafic humain, mais aussi le sort des réfugiés.





Plus récemment, Pamela Anderson a accédé à une nouvelle notoriété plus inattendue en France, en formant un couple glamour avec le footballeur champion du monde Adil Rami, pour qui elle a quitté la Californie.