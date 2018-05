Eurovision 2018 : dates, favoris, bizarreries...5 choses à savoir sur cet incontournable rendez-vous musical

Ils vont tenter de succéder au sacre de Marie Myriam avec "L'oiseau et l'enfant", survenu il y a 41 ans déjà. En lice lors cette 63e édition du concours de l'Eurovision, les Français de "Madame Monsieur" vont interpréter "Mercy", chanson inspirée d'une histoire vraie : celle d’une petite fille née sur un bateau humanitaire alors que sa mère fuyait le Nigeria.





Le duo de musiciens composé d’Émilie Satt (29 ans) et Jean-Karl Lucas (35 ans) partage la scène mais aussi une vie de couple depuis 2008. "Nous nous sommes rencontrés dans un bar du 18e arrondissement. Le lendemain, on écrivait des chansons ensemble. Ça fait 10 ans", a déclaré Emilie en janvier dernier, lors d'une conférence de presse organisée par le comité de concours musical.





Ce tandem est même annoncé à la deuxième place de la compétition selon l'Organisation générale des amateurs de l'Eurovision (OGAE), le plus grand fan club du concours. Mais il ne faut pas pour autant faire preuve de triomphalisme précipité. Et pour cause. Lors de sa version 2011, la France, avec le chanteur Amaury Vassili, était donnée favorite des parieurs. Et ce dernier avait finalement terminé en quinzième position du classement.