Eurovision 2018 : écoutez Mercy, la chanson de Madame Monsieur qui représentera la France

Nassi, Louka, Madame Monsieur, Max Cinnamon, Emmy Liyana, Lisandro Cuxi, Igit ou Malo' ? Ce samedi, France 2 diffusait la finale de "Destination Eurovision". Huit candidats ont poussé la chansonnette pour convaincre les dix jurés internationaux et les téléspectateurs - dont les votes comptaient à 50% dans la note finale. Pour rappel, ils étaient 18 à concourir lors de deux précédentes émissions. Ce samedi, chaque finaliste a présenté une chanson originale et a partagé la scène avec un artiste français tels que Maître Gims, Nolwenn Leroy ou encore Alain Souchon.





Et finalement, la France sera représentée par Madame Monsieur lors de la 63e édition de l'Eurovision qui se déroulera à Lisbonne le 12 mai prochain. En couple depuis deux ans, Emilie Satt et Jean-Karl Lucas ont séduit le public et les juges avec

Mercy un morceau à la signification particulière en ces temps de débats passionnés sur la question du sort des migrants en France. Ce dernier évoque l’histoire vraie d’une petite fille nigériane née le 21 mars 2017 sur l’Aquarius (bateau humanitaire venant en aide aux migrants en détresse en mer Méditerranée) alors que sa mère venait d’être secourue par les bénévoles.