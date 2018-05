"Fluctuat Nec Mergitur" : la bande-annonce du docu Netflix sur les attentats du 13 novembre 2015

Leurs images inédites de l’intérieur du World Trade Center et de l’impact du vol 11 d’American Airlines sur l’une des tours ont fait le tour du monde. Et donné naissance au film "New York : 11 septembre", primé aux Emmy Awards. 17 ans plus tard, les frères Jules et Gédéon Naudet sont les auteurs de "13 Novembre : Fluctuat Nec Mergitur", un documentaire en trois parties qui sera disponible à partir du 1er juin sur la plateforme Netflix.





Dans la première bande-annonce, qui vient d’être dévoilée, on peut notamment voir François Hollande, présent ce jour-là au Stade de France pour assister au match amical France-Allemagne. "Les Français jouent bien, et le match est plaisant", raconte l’ancien chef de l’Etat, évoquant les minutes qui précèdent la première attaque à l’issue de laquelle trois terroristes se feront exploser à l’extérieur de l’enceinte.