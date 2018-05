"Fort Boyard" : l'épreuve controversée des cylindres, c'est fini

L'épreuve des cylindres a donné lieu à une série de séquences sexy avec, entre autres, Delphine Wespiser, Marine Lorphelin,

Lola Marois, Elsa Fayer, Iris Mittenaere, Ariane Brodier, Sonia Rolland ou encore Jade Lagardère. Adventure Line Production a-t-elle choisi de mettre un terme aux critiques ? "On y a été sensible mais il s’agissait surtout de renouveler le jeu, a expliqué la production au Parisien. Nous disposons de peu de cellules sur le Fort. Soit on en rénove certaines soit on crée de nouveaux défis, les cylindres faisaient partie des plus vieilles épreuves. (...) France 2 renouvelle ses épreuves, comme chaque année."