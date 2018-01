"Grey’s Anatomy" : Ellen Pompeo rempile et obtient une (grosse) augmentation de salaire

"Je viens d’avoir 48 ans et je suis arrivée au moment où je n’ai plus peur de demander ce que je mérite, ce qui vient avec les années", explique Ellen Pompeo dans une interview sans langue de bois. "Parce que je ne suis pas l’actrice la plus à la mode, je sais comment l’industrie perçoit quelqu’un qui joue le même personnage depuis 14 ans. La vérité, c’est que n’importe qui peut être bon dans une série pendant une ou deux saisons. Être encore bon 14 ans plus tard ? C’est un pu… de talent !".