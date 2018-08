"Grey's Anatomy" : un nouveau médecin au casting à la rentrée, fera-t-il oublier Patrick Dempsey ?

Les fans de "Newport Beach" reconnaîtront Luke Ward, le premier petit ami de Marisa (Mischa Barton) que tous les ados du début des années 2000 ont adoré détester. Chris Carmack est également apparu dans "Desperate Housewives", "NCIS" et "Les Experts". De son personnage dans "Grey's Anatomy", on ne connaît pas grand-chose. Si ce n'est qu'il est spécialisé en orthopédie, comme l'était Callie Torres, et qu'il est un "dieu" dans son domaine, rapporte TV Line. Nul doute que son personnage devrait faire parler sa magie également en dehors du bloc dans cette saison 15 déjà qualifiée de "saison de l'amour" par les producteurs.