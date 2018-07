"House of Cards" : Robin Wright ne sait "même pas comment joindre" Kevin Spacey

Elle était restée jusqu’ici silencieuse. Alors que les équipes de House of Cards mettent la touche finale à l’ultime saison de la série politique qui sera diffusée en fin d’année sure Netflix, la comédienne Robin Wright prend pour la première fois la parole depuis l’éviction de Kevin Spacey, son partenaire et mari à l’écran, accusé en octobre dernier d’agression sexuelle par le comédien Anthony Rapp.





"Je crois que nous avons tous été surpris. Et au final attristés", explique la comédienne dans une interview accordée à la chaîne NBC. Depuis les faits, elle affirme n’avoir aucune nouvelle de l’acteur. "Je ne sais même pas comme le joindre", assure-t-elle. "Kevin et moi nous connaissions entre les mots 'action' et 'cut' et entre les prises où on rigolait. Je ne connaissais pas l’homme. Je connaissais l’incroyable artiste qu’il est."