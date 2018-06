"House of Cards" sans Kevin Spacey : de nouvelles images de la série avec Robin Wright en vedette

La saison 6 de "House of Cards" n’a pas encore de date de diffusion. Mais c’est d’ores et déjà la plus attendue de l’année. D’abord parce que ce sera la dernière pour la série politique, lancée en 2013 par Netflix. Mais surtout parce que Kevin Spacey, alias Franck Underwood, ne sera pas au générique. Le 3 novembre dernier, la plateforme américaine annonçait l’éviction du comédien, suite aux accusations d’agressions sexuelles qui pesaient contre lui, de la part du comédien Anthony Rapp, mais aussi de la part de plusieurs membres de l’équipe de la série politique.





A l’époque des faits, les deux premiers épisodes de la saison 6 avaient déjà été tournés. Le départ de la star de la série avait donc poussé les scénaristes à revoir entièrement leur copie, en imaginant la mort de Franck Underwood, sans pouvoir compter sur son interprète pour la mettre en scène. Vous suivez ? A la fin de la saison 5, son épouse Claire (Robin Wright) occupait le Bureau ovale par intérim. Dans les dernières secondes du dernier épisode, son compagnon lui téléphonait pour la supplier de lui rendre son job. Refusant de répondre, elle se tournait vers la caméra et lançait : "C’est mon tour".