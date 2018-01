Il va incarner sa version de Jean-Luc Mélenchon dans "Baron noir" : François Morel se confie

Tout y est, ou presque. La cravate rouge, les cheveux poivre et sel en brosse, la verve... Dans la deuxième saison de la série politique de Canal +, "Baron noir", l'acteur François Morel va incarner Michel Vidal, un leader politique à gauche du PS. Difficile de ne pas y voir d'allusion à Jean-Luc Mélenchon. Pour le Journal du Dimanche, le comédien s'amuse des similitudes entre son personnage et le leader de la France insoumise, mais souligne aussi leurs différences.





"Je n’ai pas voulu imiter le président de La France insoumise, même si on retrouve dans mon personnage son ego boursouflé, son côté hypercassant…" indique François Morel au JDD. "Un article du Canard enchaîné affirmait d’ailleurs que je faisais de lui un 'casse-couilles'. Non ! Le personnage est beaucoup plus ambigu, il a même des côtés sympathiques et attachants, avec ses blessures intimes", ajoute-t-il.





Dans la série, François Morel incarnera Michel Vidal, le leader de "Debout le peuple". Le personnage principal de "Baron noir", Philippe Kickwaert sera, lui, toujours incarné par Kad Merad.