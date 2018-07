INFO LCI - "Les hommes se marient, les chiens se marient..." : le CSA saisi après les propos de Jean-Claude Van Damme dans ONPC

C’est un échange qui a déjà fait beaucoup parler de lui. Avant même sa diffusion, samedi soir sur France 2, la séquence au cours de laquelle Jean-Claude Van Damme interrompt la secrétaire d’Etat à l'Egalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, en train de débattre au sujet du féminisme avec Yann Moix et Christine Angot, était déjà très commentée.





"Il y a des femmes qui aiment être à la maison. Si toutes les femmes travaillent, qui s’occupera des enfants à la maison ?", s’était interrogé le comédien belge. Nos confrères de "TV Mag" avaient raconté cette intervention un brin surréaliste après avoir assisté au tournage, jeudi dernier.





Mais c’est la suite de la discussion au cours de laquelle JCVD s’étonne du mariage homosexuel qui a le plus fait réagir sur les réseaux sociaux samedi soir. "Les femmes se marient, les hommes se marient, les chiens se marient. Tout le monde se marie. Et tout le monde divorce !", a en effet lâché l’acteur, mi-agacé, mi-amusé. Des propos dénoncés par de nombreux internautes et notamment par l'association Stop Homophobie qui avait annoncé son intention de saisir le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA).