Isabelle Adjani rejoint le générique de la série "Capitaine Marleau"

Dans "Capitaine Marleau", il y a une vedette, l’épatante Corinne Masiero, qui prête ses traits à l’héroïne au caractère bien trempé de la série de France 3. Et puis il y a des invités prestigieux, qui font le bonheur des téléspectateurs. Après Gérard Depardieu, Jean-Pierre Marielle, Muriel Robin, Niel Arestrup ou encore Laura Smet, la réalisatrice Josée Dayan a révélé ce mardi sur Europe 1 le nom de deux nouvelles recrues de choix.





"Je viens de terminer un 'Marleau' dont la guest était Nicole Garcia et là, on va commencer la semaine prochaine le prochain 'Marleau' dont la guest va être Isabelle Adjani", a-t-elle annoncé au micro de l’émission "Village Médias". Le tournage devrait débuter lundi 11 juin à Angoulême et dans sa région.





De quoi donner encore plus d’attrait à la série qui n’en finit plus de battre des records d’audiences. Diffusé fin avril, l’épisode intitulé "Sang et Lumière", avec Laura Smet au générique, a dépassé la barre des 8 millions de téléspectateurs, la meilleure audience de France 3 depuis 2006.