"Je réclame le droit de coucher avec qui je veux" : les mots très forts de Maïwenn dans "Stupéfiant"

Maïwenn continue en évoquant le clash qui a opposé l’élue écolo Sandrine Rousseau et l’écrivain Christine Angot sur le plateau de l’émission "On n’est pas couché". "Je réclame qu'on ne juge pas une femme si elle a eu besoin d'écrire un livre sur son histoire de harcèlement sexuel", dit-elle. "Je réclame le droit qu'on ne juge pas une femme qui pense qu'on doit se débrouiller seule après un viol. Nous ne sommes pas tous égaux dans la douleur et dans la résilience et nous n'avons pas la même capacité mentale ou physique de nous remettre de nos traumatismes", poursuit encore la réalisatrice.