"L’Afrique a gagné la Coupe du Monde" : l’humoriste Trevor Noah a-t-il été mal compris ? Il se défend

Alors que l’ambassadeur de France lui reproche de "nier l’identité française" des joueurs de Didier Deschamps, Trevor Noah livre une explication de texte qui vaut le détour : "Je suis Sud-Africain, Africain, j’ai regardé la Coupe du monde depuis les Etats-Unis. Et mon opinion c’est que les Noirs du monde entier ont célébré l’africanité des joueurs français. Pas de manière négative mais de manière positive en se disant : ’Regardez ces Africains qui peuvent devenir Français. C’est la célébration de cette réussite.'"





Il poursuit : "Ce que je trouve bizarre c’est qu’on dise : 'Ils ne sont pas Africains, ils sont Français.' Moi je réponds : 'Pourquoi ils ne peuvent pas être les deux ?', s’interroge-t-il sous les applaudissements du public de l’émission. "Pourquoi cette dualité n’est-elle accordée qu’à un groupe limité de gens ? (…) Ce qu’on nous dit ici c’est que pour être Français, il faut qu’ils effacent tout ce qui est Africain ? (...) Ces joueurs, je les adore. Paul Pogba, N’Golo Kanté… et j’adore leur façon d’être Africains et j’adore leur façon d’être Français. Et je dis aussi qu’il ne faut pas retirer leur africanité."





"C’est ça que j’aime en Amérique", insiste Trevor Noah. "Ce n’est pas un pays parfait. C’est que les gens peuvent continuer à célébrer leur identité tout en étant Américains. On peut aller dans une parade le jour de la Saint-Patrick célébrer le fait qu’on est Irlandais ou une fête porto-ricaine pour célébrer ses origines Porto-ricaines et être Américain en même temps (…) Ici on nous dit : 'Non. Vous êtes uniquement Français.'"