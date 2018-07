Le créateur de "La Casa De Papel" signe un méga-deal avec Netflix

Tandis que son hymne était repris en France par Maître Gims et une tripotée de DJs à la mode, "La Casa De Papel" continuait son petit bonhomme de chemin, devenant la série en langue "non-anglaise" la plus regardée sur Netflix, qui commandera une troisième saison. Le scénario est encore en cours d'écriture, en vue du tournage qui débutera en novembre prochain pour une diffusion mondiale en 2019. Mais la belle histoire ne s’arrête pas là.





Ce jeudi, la plateforme américaine annonce en effet avoir signé un méga-deal avec Alex Pina afin d’avoir l’exclusivité de ses prochains projets. "Nous sommes très heureux d'annoncer l'accord passé avec Álex Pina et enchantés de travailler avec un créateur et une équipe d'un tel talent", explique Netflix dans un communiqué. "Nous ne doutons pas qu'Alex continuera de repousser les limites grâce à sa vision et à ses histoires uniques qui fascinent les abonnés du monde entier."