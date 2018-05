"Le Fils de Saul" : l’incroyable histoire du premier film de László Nemes, ce soir sur Arte

"Avec notre chef décorateur, on a recréé la logique d’un four crématoire", racontera le jeune cinéaste. "Peut-être que telle ou telle pièce n’était pas disposée comme dans le film. Mais on a tout fait pour être fidèles à l’organisation, la hiérarchie, le rôle des uns et des autres. On a fait extrêmement attention, avec l’aide de conseillers historiques très solides, pour savoir quelles libertés on pouvait prendre ou pas."





Adoubé par Claude Lanzmann, le réalisateur de "Shoah", "Le Fils de Saul" va faire le tour du monde après sa présentation et sa récompense à Cannes. Une belle histoire qui va se prolonger jusqu’en février 2016 à Hollywood où le film décroche l’Oscar du meilleur film étranger. Depuis, László Nemes a tourné un deuxième film, "Sunset", un drame historique qui se déroule à Budapest en 1913. Pressenti au 71e Festival de Cannes, il n’y a finalement pas été présenté. Il sortira en France le 31 octobre prochain.