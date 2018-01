Les chaînes NT1 et HD1 rebaptisées TFX et TF1 Séries Films : ce qu'il faut retenir de cette nouvelle offre

La chaîne passe à la vitesse supérieure en matière de programmes avec d'abord une case de téléréalité inédite quotidienne. Vous retrouverez la saison 3 inédite de "La Villa des Coeurs brisés" ou encore la saison 2 inédite de "10 couples parfaits".





Vous découvrirez également de nouveaux magazines : Tatoo Cover, Running Wild - avec Ben Stiller, Julia Roberts, Barak Obama et présenté par Bear Grylls- Regarde-moi : Un silence pour tout se dire, présenté par Karine Ferri et adapté de la version Look Me In The Eyes diffusée sur Sat1. Une incarnation plus forte, c'est aussi une promesse du groupe : l'arrivée de Karine Ferri appuiera la présence de Christophe Beaugrand et Elsa Fayer.





Enfin, TFX proposera des séries générationnelles - Dragon Ball Super, 2 Broke Girls, Lolywood - et des films inédits - Hitman : Agent 47, Voisins du 3ème type, Ted 2…