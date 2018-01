Loin de "Profilage", Odile Vuillemin reprend du service dans "Les Innocents"

Dans cette adaptation de la série nordique "Témoin sous silence", Yann et Lucas (Jules Houplain et Victor Meutlet), deux adolescents qui s’aiment en cachette, sont témoins d’un massacre perpétré par un tueur impitoyable (Tomer Sisley, dans un contre-emploi savoureux). Odile Vuillemin interprète la capitaine de gendarmerie Hélène Siquelande, par ailleurs belle-mère de l’un de deux garçons. Un rôle bien plus serein que celui qu’elle a tenu pendant des années dans "Profilage".