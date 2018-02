VIDEO - Mathieu Madénian et Thomas VDB reviennent sur W9 : "Le seul risque, c’est de se prendre un bide"

Informés à la dernière minute, Mathieu Madénian et Thomas VDB vont s’en émouvoir, dans un message vidéo auquel la patronne de France Télévisions Delphine Ernotte répond en personne sur Twitter. "Je vous dois la vérité : vous ne me faites pas rire", écrit-elle, s’attirant les foudres des fans du duo sur les réseaux sociaux. Suite à cette éviction inattendue, le duo est approché par plusieurs chaînes. Et trouve rapidement refuge sur W9.





Un transfert réussi puisque chaque numéro est suivi par plus de 500 000 téléspectateurs en moyenne, jusqu’en décembre dernier. Ce qui ne marque pas la fin de leur collaboration, au contraire. A partir du lundi 12 février, la chaîne lance "Mathieu Madénian et Thomas VDB au bord de la crise de nerfs", une nouvelle série de sketches qui voit les humoristes quitter leur salon pour se frotter au monde extérieur. Au cinéma, chez le coiffeur, au restaurant ou dans le cabinet du médecin… Ces deux-là disent tout ce qu’il pense... et ça fait souvent (très) mal.