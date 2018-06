Migrants de Calais : la Croix-Rouge veut porter plainte contre Yann Moix

Son documentaire "Re-Calais" sera diffusé ce samedi sur Arte. Mais déjà Yann Moix (re)donne de l’urticaire à certains. Après s’en être pris au chef de l’Etat Emmanuel Macron et au ministre de l’Intérieur Gérard Collomb, à l’époque du tournage, en janvier dernier, le cinéaste et écrivain a dénoncé mercredi sur Europe 1 l’attitude de certains institutionnels comme la Croix-Rouge qui, d’après lui, "essayent de tout faire pour qu’un jeune ne soit pas considéré comme mineur, car s’il est mineur on est obligé de l’aider et de l’héberger."





Des propos qui ont déclenché la colère de Jean-Christophe Combe, le directeur général de la Croix-Rouge française. "Ces affirmations sont entièrement fausses", "odieuses" et "insultantes pour notre organisation et les milliers de bénévoles et salariés qui au quotidien accompagnent les personnes vulnérables sur le territoire", a-t-il réagi auprès de l’AFP. "Car c'est la nature même de notre association de protéger et accompagner ces personnes".