"Mon cousin est homosexuel" : Jean-Claude Van Damme tente de se défendre après ses propos controversés dans ONPC

Ce mardi, l’acteur s’est défendu à sa manière, dans l’émission de Jean-Marc Morandini. "Ils n'ont rien compris. On ne peut plus s'amuser à la télé. J'ai rien contre les homos. J'ai rien contre les femmes. J'ai sûrement rien contre les chiens", a-t-il insisté. "Donc, ne vous inquiétez pas. La vie est belle. Toutes ces rumeurs, ce sont des choses qu'on crée à la télé. On veut peut-être me faire du mal. Je ne sais pas ce qu'il se passe".





Revenant sur ses propos, Jean-Claude Van Damme a tenté une clarification, peu évidente : "On parle de mariage. Et de divorce. Et de mariage. J'ai conclu ! Tout le monde se marie. Tout le monde divorce. C'est tout ce que j'ai dit. Je n'ai jamais dit que je suis contre les homosexuels (...) Mon cousin est homosexuel, les deux meilleurs amis de ma mère sont homosexuels. Plein de gens autour de moi sont homosexuels et ce sont mes meilleurs amis. Ils pensent ce qu'ils veulent. Je les emmerde."