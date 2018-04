"Une famille formidable" : la série de TF1 endeuillée par la mort de son créateur Joël Santoni

Joël Santoni était aussi le réalisateur de la comédie "Les œufs brouillés" (1976) avec Jean Carmet, Jean-Claude Brialy, Anna Karina et Jean-Pierre Cassel. On lui doit également "Ils sont grands, ces petits" (1979) avec Catherine Deneuve et Claude Brasseur, et "Mort un dimanche de pluie" avec Nicole Garcia et Jean-Pierre Bacri (1986).