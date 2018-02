Mort de John Mahoney, le chef de famille de la série "Frasier"

Il fait ses premiers pas sur les planches de théâtre et décroche un Tony Award en 1986. Au cinéma, on a pu le voir dans Le Président et Miss Wade aux côtés d'Annette Benning (1994) et, plus récemment, dans Coup de foudre à Rhode Island, dans lequel il donne la réplique à Steve Carell et Juliette Binoche (2007). A la télévision, il a tenu un rôle récurrent dans les séries En Analyse et Hot in Cleveland. Il n'avait plus tourné depuis 2015.