"N’oubliez pas les paroles" : Kevin a empoché le plus gros gain de l'histoire de la télévision publique

"Il y a une grosse part de chance. Je suis tombé sur des chansons que je connaissais, j’ai eu des coups de bol à certains moments, et puis la dernière chanson, je ne la connaissais pas", raconte-t-il à 20 Minutes. Le morceau en question, c’est " La Madrague" de Brigitte Bardot. Etudiant aux Etats-Unis, il dit aimer "tout ce qui est chanson française" et ne pensait pas "rester aussi longtemps dans le jeu". "Ma prof de Berkeley me demandait quand même quand j’allais rentrer, alors que j’étais toujours en jeu. Mais on a réussi à s’arranger. J’ai fait cinq jours de tournage en tout", explique-t-il à Télé Loisirs.