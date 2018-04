Netflix prépare une série documentaire sur l’affaire Grégory

Parmi les projets français confirmés par Netflix figure également "November 13", une série documentaire en trois parties réalisées par les frères français Jules et Gédéon Naudet sur les attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Déjà tournée, elle sera disponible à partir du 1er juin et comprendra des témoignages des survivants de la tragédie, des pompiers, de la police mais aussi des représentants politiques de l’époque dont l’ancien président François Hollande et la maire de la capitale Anne Hidalgo, indique la plateforme dans un communiqué.