Omar Sy va jouer Arsène Lupin dans une nouvelle série Netflix

Héros de 17 romans, 39 nouvelles et 5 pièces de théâtre, entre 1905 à 1941, Arsène Lupin a fait l'objet de multiples adaptations à la télévision et au cinéma. La plus populaire est la série interprétée de 1971 à 1974 par le regretté Georges Descrières. Le personnage a également été incarné par Robert Lamoureux, Jean-Claude Brialy, et plus récemment Romain Duris, en 2004.





Ce projet marque le retour sur le petit écran d'Omar Sy, révélé en 2005 sur Canal + dans "Le SAV des émissions" aux côtés de son complice Fred Testot. César 2012 du meilleur acteur pour "Intouchables", il a multiplié les rôles au cinéma ces dernières années, en France comme aux Etats-Unis. Il sera en octobre prochain à l'affiche du nouveau film de Rachid Bouchareb, "Le flic de Belleville".