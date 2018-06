"On n'est pas couché" : Charles Consigny remplace Yann Moix... qui file chez Thierry Ardisson

Laurent Ruquier l’avait reçu sur son plateau en juin 2017, le décrivant alors comme "le réac le plus sympathique de Paris". L’écrivain Charles Consigny remplacera Yann Moix l’an prochain dans "On n’est pas couché", le talk-show du samedi soir sur France 2. Une information révélée par "Le Point", l’hebdomadaire auquel il collabore régulièrement. Charles Consigny, 28 ans, avait déjà travaillé avec l’animateur sur "L’Emission pour tous", de janvier à mars 2014.





"Je suis très heureux de rejoindre cette formidable émission, explique-t-il sur le site du magazine. "J'ai conscience qu'il ne sera pas facile de succéder à Yann Moix et j'espère de tout cœur former un bon duo avec Christine Angot qui est un écrivain de grand talent pour qui j'ai beaucoup de respect. Je suis très touché de la confiance que m'accordent Laurent Ruquier et Catherine Barma. Je ferai tout pour être à la hauteur de ce magnifique défi."





Il a depuis confirmé son arrivée sur son compte Twitter...