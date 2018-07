"Shoah", samedi soir sur Arte : 5 choses à savoir sur le documentaire de Claude Lanzmann

Durant dix campagnes de tournage, le cinéaste a méthodiquement suivi les traces de l'infamie, identifiant les lieux du génocide et écoutant des survivants et des témoins. "Shoah" traite uniquement des camps d'extermination en Pologne : Chelmno, Treblinka et Auschwitz-Birkenau. Il raconte aussi le processus d'élimination du ghetto de Varsovie.