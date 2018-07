Jérémie Renier : "Les fils de Claude François craignaient qu’on le présente comme un monstre"

LCI : A quel point êtes-vous devenu Claude François en tournant ce film ?

Jérémie Renier : J’ai eu à un moment le fantasme de basculer, de m’oublier totalement pour n’être plus "que" le personnage. Que je me regarde dans la glace un matin et que je me dise… C’est Claude François. Sauf que ce n’est pas possible. Même avec un maquillage fantastique, je restais Jérémie Renier ! Heureusement, d’ailleurs. Parce que le boulot d’acteur, c’est de glisser une part de soi pour donner de l’humanité à un personnage.

LCI : Que fallait-il éviter pour ne pas être un sosie de plus ?

Jérémie Renier : Comme c’était un personnage haut en couleur, qui se caricature presque lui-même, il fallait être vigilant. Dans l’interprétation, mais aussi dans son look. Par exemple on a essayé certaines coupes de cheveux qui faisaient too much sur mon crâne (sourire).