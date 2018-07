L'acteur Sacha Baron Cohen se paie la tête de Sarah Palin après l'avoir piégée

Sacré Sacha Baron Cohen ! Du rappeur bling-bling Ali G au journaliste Kazakh Borat, en passant par le reporter gay Brüno, le comédien britannique est devenu une star planétaire en se glissant dans la peau de personnages toujours plus drôles et excessifs. Repoussant les limites du mauvais goût pour dénoncer les travers de la société actuelle. Depuis quelques jours, sa dernière création en date fait déjà parler d'elle, avant même d’avoir montré son visage. Et visiblement ça ne fait que commencer...





Pour les besoins de "Who is America ?", une série hebdomadaire qui sera dévoilée dimanche sur la chaîne Showtime, et dès lundi en France sur Canal +, Cohen est allé à la rencontre de plusieurs personnalités américaines de renom en se faisant passer pour Billy Wayne Ruddick Jr.. Ce dernier est le patron d’un blog baptisé Truthbary.org. Un "blog" qui semble proche du parti républicain et adepte des théories complotistes. Si le site en question n’est pas actif pour le moment, son "boss" a déjà un compte Twitter, actif depuis avril dernier et qui retweete régulièrement le président Trump et les éditorialistes conservateurs de la chaîne Fox News. La manière dont Sacha Baron Cohen a présenté la rencontre aux piégés n'est pas encore très claire.