Sherlock Homes sur TMC : "Baby Toxico", bankable et père de famille... Ces choses à savoir sur Robert Downey Jr

Indissociable. Outre Sherlock Holmes, c'est surtout le personnage d'Iron Man qui poursuit Robert Downey Jr depuis son premier volet sorti en 2008. L'acteur de 52 ans est apparu dans pas moins de 9 films Marvel. Son personnage égocentrique et un brin mégalo lui est donc chevillé au corps et est devenu un élement incontourbable de l'empire Avengers, faisant partie intégrante du succès de la franchise.





"Tout le monde me dit que le rôle me va comme un gant. (…) Je ne voulais surtout pas tout gâcher durant les six ou sept derniers films Marvel parce que je n’aurais pas réussi à me maintenir au niveau. Je veux juste raccrocher les gants avant que ça ne devienne gênant” a-t'il confié à News.com.