"L'amour est dans le pré" saison 13 : pour la première fois, Karine Le Marchand s’envole pour La Réunion

Pour la première fois, l’émission présentée par Karine Le Marchand s’envole pour La Réunion à la rencontre de Raoul, 36 ans, un engraisseur de taurillons qui ne devrait pas manquer de prétendantes… "C’est quelqu’un d’hyper sympa et de généreux qui a vécu plusieurs vies", raconte l’animatrice à nos confrères de TV Mag. "Hyperactif, il a besoin d’une femme cool, sociable et indépendante. […] Il a peur que les filles viennent plus pour le dépaysement que pour lui", ajoute-t-elle. Lorsque vous découvrirez les images de son exploitation, vous comprendrez pourquoi…





L’an dernier, la saison 12 de L’amour est dans le pré avait été suivie par 4,30 millions de téléspectateurs en moyenne sur 16 semaines (21.6% du public). Des chiffres relativement stables qui prouvent que le format a encore de beaux jours devant lui, en dépit d’un concept désormais connu de tous, et des critiques qui reprochent à certains candidat(e)s et prétendant(e)s, mais aussi à Karine Le Marchand, certains dialogues un brin grivois...